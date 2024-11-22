الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تخفيف عقوبات الكونفدرالية

ينتظر نادي الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص الاستئناف الذي تقدم به النادي اعتراضًا على العقوبات المفروضة عليه بسبب الأحداث التي شهدها نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تُوّج بها الزمالك مؤخرًا.

الزمالك ينتظر قرار الكاف

وكانت العقوبات تتضمن غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وحرمان الجماهير من حضور المباريات الأفريقية للفريق لمدة 4 مباريات، مع تعليق تنفيذ عقوبة مباراتين.

ومن المقرر أن ينظر "كاف" في الاستئناف يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث يأمل مسؤولو الزمالك في تخفيف العقوبات أو إلغائها، مشيرين إلى أن النادي لم يكن مسؤولًا عن التنظيم خلال المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي، ما دفعهم لتقديم التظلم باعتبار العقوبات غير عادلة ومبالغًا فيها.