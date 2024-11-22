النيابة تستمع لأقوال الشيف الشربيني وابن زوجته في حادث دهس عامل دليفري

وصل منذ قليل الشيف الشربيني وابن زوجته المتهم بدهس عامل دليفري إلى نيابة الشيخ زايد للتحقيق معهما في دهس المجني عليه.

وتستجوب النيابة الشيف حول الحادث كون السيارة ملكه وترخيصها باسمه كما تستجوب المتهم حول دهسه المجني عليه عبد الرحمن فراج وهروبه من مسرح الحادث.

تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن شيف شربيني أمام كومبوند زايد ٢٠٠٠.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشهير وليس ابنه.

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن شيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.