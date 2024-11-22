عاجل - تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر.. شبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، غد السبت 23 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة العامة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.