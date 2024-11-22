رسميًا.. خافيير ماسكيرانو مدربًا جديدًا لفريق إنتر ميامي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عن هوية المدرب الجديد لفريق إنتر ميامي الأمريكي، لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، والذي غادر الفريق بعد الخروج المبكر من بطولة الدوري المحلي لكرة القدم MLS.

خافيير ماسكيرانو يتولى قيادة انتر ميامي

و ودع إنتر ميامي من دور الـ16 في الدوري الأمريكي بعد خسارته في مباراتين مقابل انتصار وحيد ضد نظيره أتالانتا يونايتد.

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و استقرت ادارة انتر ميامي على التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق بداية من العام المقبل 2025، وسيشارك  في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إن المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وافق رسميًا على تولي منصب المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميامي.

وأشار أن عقده يمتد لـ3 سنوات، مع استعداد ماسكيرانو لقبول جميع الشروط نظير تولي المهمة.

وأنهي رومانو تصريحاته، أنه كانت هناك علاقة خاصة بين ماسكيرانو دائما، مع ليونيل ميسي، وتربطهم علاقة صداقة قوية،  والآن سيصبح مدربه في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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