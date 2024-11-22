الزمالك يترقب موقف الريان لحسم صفقة أشرف بن شرقي في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك قرار نادي الريان القطري بشأن مستقبل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، سواء باستمراره أو فسخ تعاقده، تمهيدًا للتفاوض معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يترقب موقف الريان

صفقة بن شرقي تحظى بأولوية كبيرة لدى الزمالك، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوف الفريق من أجل الحفاظ على تفوقه القاري بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، واستعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة التي توج بها الأهلي.

txt

الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تخفيف عقوبات الكونفدرالية

txt

وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

وتشير تقارير إلى وجود نية لدى نادي الريان القطري لإنهاء التعاقد مع بن شرقي بالتراضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا والدوري المحلي.

وفي حال حدوث ذلك، سيعمل الزمالك على حسم الصفقة، خاصة بعد أن منح المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز موافقته على ضم اللاعب، رغم تراجع مستواه مؤخرًا مع الريان.

يعتمد الزمالك على عدة عوامل لتسهيل إتمام الصفقة، أبرزها غياب عروض مغرية للاعب حاليًا، وتوقع تخفيض مطالبه المالية مقارنة بالمطالب السابقة التي حالت دون عودته للنادي.

 

اشرف بن شرقي البرتغالي جوزيه جوميز الانتقالات الشتوية الكونفدرالية الإفريقية المغربي أشرف بن شرقي جوزيه جوميز صفقة أشرف بن شرقي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كاس الكونفدرالية الافريقية نادي الزمالك

مواد متعلقة

تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة المعادي واليخت

أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

ابن الزوجة الثانية.. تفاصيل جديدة في دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني