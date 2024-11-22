وكيل شباب الدقهلية تشهد إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية، واطمأنت على سير الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للألعاب الرياضية، بمدينة المنصورة.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، ومني حسن مدير إدارة الشئون القانونية، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، ومصطفى كمال مدير إدارة الأمن، والدكتورة هدي بلاط مدير عام إدارة شباب حى غرب، والدكتور هيثم البدويهي المدير التنفيذي لنادي الحوار للألعاب الرياضية، وكان فى استقبالهم النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والمحاسب إيهاب فودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية،فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وإدارة شباب حى غرب المتواجدين داخل لجان التسجيل.

تدار الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف السيد المستشار عبد السلام رضوان رئيس اللجنة، والسيد المستشار الحسن عبد الجواد الحديدي " عضوا "، والسيد المستشار حسن عبد العزيز احمد سليمان " عضوا "، والسيد المستشار هاني رزق السيد العشري " عضوا "، والسيد المستشار أحمد حسن هاشم محمد" عضوا "،، والسيد المستشار حازم حسنين عبد المجيد" عضوا "،، والسيد المستشار إيهاب صلاح الدين ابراهيم خورشيد " عضوا ".

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (31620) الف عضوًا، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية(25285) ألف عضوًا، موزعين على (25) لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى الحوار للألعاب الرياضية.

وأعلن نادي الحوار للألعاب الرياضية، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017، بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية،والسادة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذين حضروا وسجلوا بالحضور داخل الجمعية العمومية.

يأتي انعقاد الجمعية العمومية بنادى الحوار الرياضي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير إدارة الهيئات الرياضية، كما تتم عملية إنعقاد الجمعية العمومية العادية بالنادي، بإشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للألعاب الرياضية.