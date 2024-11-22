بعد نجاح "6 شهور".. نور إيهاب تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة الشابة نور ايهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما علقت على الحلقة الأخيرة لمسلسل "6 شهور".

سبب تصدر نور ايهاب التريند

وشاركت نور ايهاب عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها من مسلسل 6 شهور، وذلك تزامنن مع عرض الحلقة الاخيرة من العمل.

نور ايهاب تعلق علي مسلسل 6 شهور

وعلقت نور: "خلص مسلسل ٦ شهور وخلصت حكاية مراد ولطيفة.. حقيقي مبسوطة جدا بكل حد بعتلي أو قالي حاجة عن المسلسل.. يا رب تكونوا استمتعتوا بالـ ٦شهور".

قصة مسلسل 6 شهور

ودور أحداث مسلسل 6 شهور حول تنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، وتكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

ابطال مسلسل 6 شهور

يضم مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، وأمجد الحجار، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى الصولي.

التعاون بين نور النبوي ونور ايهاب

ويعد مسلسل 6 شهور بمثابة التعاون الثانى على التوالى بين نور ايهاب ونور النبوى، بعدما شقدما سويًا نجاح فيلم الحريفة، شارك فى بطولته كلا من كزبرة، أحمد غزى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

أخر أعمال نور إيهاب

وكان أخر أعمال نور إيهاب هو مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من عصام السقا وخالد الصاوى ورحاب الجمل، وأخرون، اخراج سامح عبد العززي، وتأليف إيمن سلامة.