بعد نجاح "6 شهور".. نور إيهاب تتصدر التريند

الفجر الفني
نور ايهاب
نور ايهاب

تصدر اسم الفنانة الشابة نور ايهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما علقت  على الحلقة الأخيرة لمسلسل "6 شهور". 

سبب تصدر نور ايهاب التريند

وشاركت نور ايهاب عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها من مسلسل 6 شهور، وذلك تزامنن مع عرض الحلقة الاخيرة من العمل. 

نور ايهاب تعلق علي مسلسل 6 شهور 

وعلقت نور: "خلص مسلسل ٦ شهور وخلصت حكاية مراد ولطيفة.. حقيقي مبسوطة جدا بكل حد بعتلي أو قالي حاجة عن المسلسل.. يا رب تكونوا استمتعتوا بالـ ٦شهور".

قصة مسلسل 6 شهور

ودور أحداث مسلسل 6 شهور حول تنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، وتكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

ابطال مسلسل 6 شهور

يضم مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، وأمجد الحجار، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى الصولي.

التعاون بين نور النبوي ونور ايهاب 

ويعد مسلسل 6 شهور بمثابة التعاون الثانى على التوالى بين نور ايهاب ونور النبوى، بعدما شقدما سويًا نجاح فيلم الحريفة، شارك فى بطولته كلا من كزبرة، أحمد غزى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

أخر أعمال نور إيهاب

وكان أخر أعمال نور إيهاب هو مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من عصام السقا وخالد الصاوى ورحاب الجمل، وأخرون، اخراج سامح عبد العززي، وتأليف إيمن سلامة.

آخر أعمال نور إيهاب اخر اعمال الفنانة نور ايهاب الفنانة الشابة نور ايهاب مسلسل 6 شهور نور النبوي و نور ايهاب التعاون بين نور النبوي و نور ايهاب

مواد متعلقة

محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بكوم أمبو.. ويؤكد: مصلحة المواطن الأسواني من أولوياتي

نور إيهاب تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

نور إيهاب توجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "6 شهور".. ماذا قالت؟

"ما محبة إلا بعد عداوة" هل تتحول المنافسة بين نور النبوي ونور إيهاب إلى حب في 6 شهور؟

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024