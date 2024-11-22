محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من طن لحوم ودواجن مخالفة للمواصفات وتحرير 21 محضر

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جانب من حملات بيطري
جانب من حملات بيطري الدقهلية


 

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ، التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية،  بمختلف أنواعها تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته أكد الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري أنه بالتنسيق مع الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية،قامت حملة مراقبة وتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم بمراكز،المنصورة،طلخا،أجا، المطرية،شربين،ميت غمر على مدار خمسة أيام.

وأضاف أنه تم تحرير 17 محضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 342 كجم، تحرير 4 محاضر،والتحفظ على عينات لحوم ودجاج وأجزاء دجاج بوزن 560 كجم ومحضر لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات وبها تغير في الخواص بوزن  255 كجم وتم إحالة المحاضر للنيابة لإعمال شئونها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت حملة التفتيش والمراقبة بعضوية الدكتور أحمد الشربينى، الدكتورة عبير شومان الدكتورة هبه رحمو، الدكتورة حنان عبد المنعم، الدكتور محمد الامام،الدكتورة ايناس الشافعي،من أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية ان الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية والاشتراطات الصحية.

في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية

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