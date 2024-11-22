أموريم يعلق على انتقادات نيفيل لـ راشفورد وكاسيميرو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، على انتقادات اللاعب السابق جاري نيفيل لرحلة الثنائي ماركوس راشفورد وكاسيميرو مع الشياطين الحمر ووصفهما بإنهما غير محترفين.

أموريم: لا يمكننا إلقاء اللوم على راشفورد وكاسيميرو

قال أموريم في تصريحات إعلامية: “الاختلاف في وقتك هو أنه كان هناك قيادة قوية والثقافة كانت موجودة بالفعل عندما بدأت، يجب أن يبدأ ذلك من النادي بما في ذلك مني”.

وتابع: "هذه المرة لا يمكننا إلقاء اللوم على راشفورد وكاسيميرو لأنهم تلقوا معلومات حول خمسة أيام من الراحة حيث يمكنهم فعل ما يريدون، الأمر يعود إلينا لوضع معيار أفضل".

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يشار إلى إن أموريم قد تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤخرًا، بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج بسبب سوء النتائج.

الشياطين الحمر إيريك تين هاج تصريحات إعلامية انتقادات روبن أموريم جاري نيفيل

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