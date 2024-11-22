تطورات جديدة في أزمة موهبة الأهلي بعد مفاوضات الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تم حل أزمة محمد رأفت، نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، بعدما عاد للمشاركة في تدريبات فريق مواليد 2005.

تطورات جديدة في أزمة موهبة الأهلي

وكانت إدارة النادي قد قررت إيقافه لمدة شهر بسبب مفاوضاته مع نادي الزمالك، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى الغريم التقليدي.

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وفي الساعات الأخيرة، قررت إدارة الأهلي إنهاء العقوبة، ليشارك اللاعب مجددًا في مران فريقه الجماعي.

كما تم ضمه إلى قائمة الفريق لمباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر. ورغم ذلك، وجهت إدارة النادي تحذيرًا لمحمد رأفت بعدم الدخول في مفاوضات مع أي أندية أخرى.

وكانت هناك أنباء تفيد بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، لكن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، أكد أن عقده ممتد حتى عام 2027.
 

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