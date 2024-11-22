تلقى منتخب مصر صدمة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، التي شهدت مباراتين للفراعنة أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، واللتين انتهتا بالتعادل 1-1.

فيفا يصدم منتخب مصر بقرار جديد

في أعقاب هذه النتائج، قرر "فيفا" تعديل تصنيف منتخب مصر، حيث سيشهد التقييم المقبل تراجع الفريق إلى المركز 33 عالميًا، وهو ما يعد أسوأ ترتيب للفراعنة منذ تولي حسام حسن مهمة تدريب المنتخب.

هذا التراجع يأتي بعد أن كان المنتخب يحتل المركز 30 قبل فترة التوقف، حيث فقد الفراعنة 12.76 نقطة من رصيدهم، ليصبح رصيدهم الحالي 1513.49 نقطة.

التصنيف الجديد لمنتخب مصر، الذي سيعلن رسميًا يوم الخميس المقبل، يعد الأسوأ في فترة قيادة حسام حسن، رغم أنه في بداية توليه المسؤولية كان الفريق قد تقدم للمركز 36 عالميًا، ثم تحسن تدريجيًا ليصل إلى المركز 30، ولكن هذه النتائج الأخيرة جعلته يفقد تقدمه ويعود إلى الوراء.