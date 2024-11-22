أبرز الأحكام خلال الأسبوع| الإعدام شنقا لفران وحكم نهائي في قضية إمام عاشور وفرد الأمن

شهدت أروقة المحاكم خلال الأسبوع الماضى، العديد من القضايا المهمة والتي حظيت باهتمام الكثير من القراء بعد تداولها مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية تعرض بوابة "الفجر" أبرز هذه الأحكام:

تأجيل جلسة عصام صاصا وشقيقه

أجلت جنايات الجيزة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل في قضية التزوير لجلسة 17 ديسمبر المقبل للقرار.

وخلال الجلسة، أوضح عصام صاصا أنه كان موجودًا في الإمارات، حيث طلب من فتاة تتولى إدارة أعماله هناك توكيل محامٍ للدفاع عنه، وأشار إلى أنها رشّحت له محاميًا واقترحت عمل التوكيل عبر منصة مصر الرقمية، لاحقًا، أرسل شقيقه لاستلام التوكيل، حيث قام الأخير بالتوقيع نيابةً عنه لاستلامه.

انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية اللاعب إمام عاشور

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

الإعدام شنقا لفران ببنها

قضيت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لفران، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، أثناء الإعداد لجلسة صلح فيما بينهما بسبب خلافات سابقة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.





تأجيل محاكمة متهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان لجلسة 22 يناير للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حجز دعوى بمنع فقرة شيخ الحارة للنطق بالحكم

حجز المحكمة الاقتصادية دعوى تطالب بمنع عرض فقرة شيخ الحارة في برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبه، للنطق بالحكم لجلسة 4 ديسمبر المقبل.