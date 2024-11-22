اليوم.. ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

اليوم، تُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45، بحفل ختامي يُقام في دار الأوبرا المصرية. سيشهد الحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة، بما في ذلك الجائزة الكبرى للمهرجان، وهي "الهرم الذهبي"، بالإضافة إلى جوائز الإخراج والتمثيل وأفضل سيناريو وغيرها.

المهرجان هذا العام تميز بعروض مميزة لأفلام محلية ودولية، وشهد حضورًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب الجمهور المتابع لعروض الأفلام والمشاركات الثقافية التي تخللت أيام المهرجان.

كما تضمن المهرجان عدة ندوات وورش عمل، منها ندوة للمؤلف الموسيقي تامر كروان، بالإضافة إلى تكريم شخصيات بارزة في صناعة السينما المصرية والعالمية. وقد حقق المهرجان هذا العام نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاركات الدولية والإقبال الجماهيري.

يُنتظر أن يُعلن الليلة عن الأفلام الفائزة في حفل ختام مميز، ليُسدل الستار على دورة جديدة من المهرجان الذي يُعتبر أحد أهم الأحداث السينمائية في المنطقة العربية.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم. آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية. آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات. عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل. عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.

جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يمنح مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الجوائز، منها:

الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية.

الهرم الفضي لجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لمخرج.

جوائز التمثيل لأفضل ممثل وممثلة.

جوائز الإخراج والسيناريو.

الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمهرجان

بالإضافة إلى عروض الأفلام، يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، مثل: