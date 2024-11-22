مباراة النصر والقادسية اليوم بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024.. يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، نادي النصر ونادي القادسية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

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مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين

يدخل النصر المباراة بعد فوزه الأخير على الرياض بهدف دون رد، ويسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري السعودي. يحتل النصر حاليًا المركز الثالث برصيد 22 نقطة. في المقابل، يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين دون رد في آخر مبارياته قبل التوقف الدولي.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين المتوقعين للقاء، وهو يسعى لمواصلة تقديم أداء مميز وقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز. يتوقع الجمهور أن يقدم رونالدو وزملاؤه مباراة قوية أمام القادسية.

موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

ستقام مباراة النصر ضد القادسية ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك" يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024. تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة المباراة عبر قناة إس إس سي 1 (إتش دي) وقناة إس إس سي 1 (إس دي). ستوفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة مع تحليل فني وتعليقات مباشرة.

معلق مباراة النصر والقادسية

سيقوم فهد العتيبي بالتعليق على المباراة عبر قناة إس إس سي 1 (إتش دي)، بينما سيعلق عائد العصيمي عبر قناة إس إس سي 1 (إس دي). وسيوفر كل منهما تحليلًا دقيقًا وتعليقات مثيرة للمتابعين.

تشكيل النصر ضد القادسية المتوقع

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجوم: أنجيلو، أوتافيو، ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

جدول ترتيب الدوري السعودي

مع دخول الجولة الحادية عشرة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يقف القادسية في المركز الخامس. وتشهد هذه المباراة أهمية كبيرة للفريقين لتعزيز مواقعهما في الترتيب والمنافسة على الصدارة.