الزمالك يكتسح المعادي واليخت بخماسية في دوري الكرة النسائية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على المعادي واليخت بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

سيدات الزمالك يهزمن المعادي واليخت

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي "هدفين"،وياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفين"، وميرال خضر "هدفًا".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجحت ياتوندي أتنوكي فاچوبي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى، وبعدها واصل الفريق ضغطه على أصحاب الأرض، وأهدر الأبيض أكثر من فرصة محققة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق ضغطه على المعادي واليخت، ونجحت أليس أوياه أوجيبي في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن تسجل ميرال خضر الهدف الثالث للزمالك من ركلة ركنية ارتدت من حارسة المعادي واليخت لتصطدم بزميلتها لتسكن الشباك بهدف ذاتي.

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وواصل الزمالك هجومه على أصحاب الأرض، واستطاعت أليس أوياه أوجيبي في تسجيل الهدف الرابع والثاني لها في المباراة، قبل أن تحرز ياتوندي أتنوكي فاچوبي الهدف الخامس والثاني لها، بينما جاء هدف المعادي واليخت من ركلة جزاء مع الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

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