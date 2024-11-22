أقوال مثيرة لشاهد عيان في حادث دهس عامل دليفري بسيارة ابن زوجة الشيف الشربيني

حوادث
دهس عامل دليفري
دهس عامل دليفري

استمعت النيابة العامة، لأقوال شاهد  عيان في حادث دهس عامل دليفري بسيارة ابن زوجة الشيف الشربيني، قائلًا، "السيارة كانت بسرعة"
 

أقوال شاهد العيان

وأفاد في أقواله، أنه أثناء سيره بسيارته بطريق الحادث، شاهد السيارة تطيح بالدراجة النارية التي كان يقودها المتهم، فدهست السيارة العامل فسقط أرضا.

تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن شيف شربيني أمام كومبوند زايد ٢٠٠٠.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشهير وليس ابنه. 

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن الشيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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