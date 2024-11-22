وكيل صحة سوهاج يحيل مشرف التمريض بمستشفى العسيرات للتحقيق

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فريق من إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة للمرور المفاجئ على مستشفى العسيرات وذلك لتفقد سير العمل بها والوقوف على مدى الانضباط بها وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل.



ومن جانبه، أحال "دويدار" مشرف التمريض بالمستشفى للتحقيق لعدم تواجده بالنوبتجية، كما وجه فريق الزيارة بالتنبيه بزيادة أدويه الأطفال والتأكد من وجود أجهزة جلسات البخار تزامنًا مع دخول فصل الشتاء واحتياج الأطفال لمثل هذه الجلسات بجانب العلاج المقرر لهم.

وأشار "دويدار" أن الفريق تفقد سير العمل بقسم الأستقبال والطوارئ والحضانات وتأكد من انتظام الفريق الطبي.

كما أوضح الدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة أن قسم الحضانات يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وتواجد جميع الطاقم الطبي وانتظام العمل به وخلال التفقد تم التوجيه برفع مستوى النظافة بالمستشفى والتشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى.