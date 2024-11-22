موقف ميسي من حضور احتفال برشلونة بذكرى التأسيس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفادت تقارير صحفية إسباني، اليوم عن موقف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، من التواجد اثناء حفل الذكرى الـ 125 لتأسيس نادي برشلونة.

موقف ميسي من حضور احتفال برشلونة

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيحتفل ببلوغه عامه الـ 125 يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر.

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وكشفت الصحيفة إلى أن إدارة الفريق الإسباني ستقيم حفلا تذكاريا للحدث في مسرح جراند تياتر ديل ليسيو، وسيتواجد العديد من الشخصيات المهمة بما في ذلك النجوم الحاليين والسابقين من مختلف الفرق والأقسام بكيان النادي الكتالوني.

وأردفت: "بالرغم من ذلك، لن يتمكن ميسي - أفضل لاعب في تاريخ وتاريخ برشلونة أيضا - من حضور هذا الحدث".

وأوضحت الصحيفة سبب عدم تواجد ميسي رغم عدم وجود مباريات له مع إنتر ميامي، إلا أن لديه بعض الالتزامات المحددة التي تجعل حضور حفل يوم الجمعة أمرا مستحيلا، ما لم يحدث تحول غير متوقع في الأحداث.

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