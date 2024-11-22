المصري يفوز على اتحاد بسيون في دوري الكرة النسائية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على مضيفه فريق اتحاد  بسيون بهدف واحد للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب اتحاد بسيون ضمن مباريات  بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم بقيادة  نورهان محمد سالم.

المصري يهزم اتحاد بسيون

أحرزت سهام شعبان لاعبة منتخب مصر للشابات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الثاني للمباراة التي شهدت تألق الحارسة هبه محمد.

مثل المصري في المباراة  هبه محمد لحراسة المرمى، هالة المحمدي،  رحمه نجيب،  فرح يوسف، مها غريب ضاحي  لخط الظهر،  ياسمينا عصام،  فرح احمد ياسين، سهام شعبان بركات لخط الوسط، رغدة بدر الدين،  أسماء عماد، رقية احمد لخط الهجوم.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري  من ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/ محمد السيد متولي، مدربا مساعدا،  ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رضوى أحمد  للعلاج الطبيعي، ك/ عادل المحروقي مسئولًا ماليًا وإداريا.

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