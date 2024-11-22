سقوط المقاصة والمنيا وفوز نجوم مصر وطامية بالجولة 9 بالصعيد

أختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تشهد مبارياتها اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

حيث سقط نادى مصر للمقاصة فى الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نادى اسمنت اسيوط بملعب الاسيوطى سبورت، ليتوقف رصيد مصر للمقاصة عند 15 نقطة فيما ارتفع رصيد اسمنت اسيوط للنقطة 20 .

ونجح نادى مسار فى تحقيق فوز صعب بنتيجة 3/2 أمام نظيره المنيا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ليرتفع رصيد مسار للنقطة 22 فيما توقف رصيد المنيا عند 8 نقاط.

ونجح نجوم مصر فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام نادى الفيوم، وأحرز هدف نجوم مصر والمباراة الوحيد اللاعب الغاني مانويل في الدقيقة 74، ليرتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 11 فيما توقف رصيد الفيوم عند 5 نقاط.



وتعادل سلبيا نادى البدارى أمام ضيفه نادى الواسطى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب البدارى باسيوط، ليرتفع رصيد البدارى للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد الواسطى للنقطة 6.

وسقط بنى مزار فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام مركز شباب طامية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب مطاى بالمنيا، ليتوقف رصيد بنى مزار عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد طامية للنقطة 10.



فيما لم يشارك تليفونات بنى سويف بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 22 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 20 نقطة.

3 - مصر المقاصة 15 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 13 نقطة.

5 - نجوم مصر 11 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 10 نقاط.

7 - المنيا 8 نقاط.

8- البدارى 8 نقاط.

9 - بنى مزار 6 نقاط.

10- الواسطى 6 نقاط.

11 - الفيوم 5 نقاط.