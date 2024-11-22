انطلاق فعاليات العرض المسرحي عفركوش على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بالفتح في أسيوط

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط انطلاق فعاليات العرض المسرحى عفركوش ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ومبادرة حياة كريمة، وبرامج وزارة الثقافة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وأحمد حمزة مدير القصر وحسين عطيه الشيخ نائب مدير القصر ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي أسيوط

وتدور أحداث العرض المسرحي حول مشكلة التفكك الأسري بشكل كوميدي، ليسلط الضوء على العادات والتقاليد في المحافظات، والثقافات المختلفة بشكل مبسط.

والعرض من استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، تصميم ملابس إيمان الشيخ، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، ومن تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي.

وتقام العروض بالمجان في الفترة من حتى يوم 25 نوفمبر ويقام العرض اليوم الجمعه بمسرح قصر ثقافة ساحل سليم، في تمام الساعة السابعة مساء وبينما يستقبل قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحى غدا السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وبمدرسة التمريض بمركز ومدينة صدفا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتختتم الفاعليات العرض المسرحى بمحافظة أسيوط الثلاثاء المقبل بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط

وتقام العروض ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال بإشراف المخرج محمد الشرقاوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي