رونالدو × أوباميانج.. التشكيل الرسمي لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي
يلتقي فريق النصر السعودي ضد نظيره القادسية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن، وتنطلق المباراه بعد قليل بتمام السابعه بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل النصر كالاتي:
- حراسة المرمى: بينتو.
- خط الدفاع:سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.
- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش. اوتافيو مونتريو،عبدالرحمن غريب.
- خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجيلو جابرييل.
بينما جاء تشكيل القادسية كالاتي:
- حراسة المرمى: كاستيلس.
- خط الدفاع: ناتشو، ألفاريز،ذكري.
- خط الوسط: هزازي، العمار، نانديز، الشامات.
- خط الهجوم: كينيونيس، بويرتاس، أوباميانج.
ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما يقع القادسية في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.