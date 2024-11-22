رونالدو × أوباميانج.. التشكيل الرسمي لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

يلتقي فريق النصر السعودي ضد نظيره القادسية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن، وتنطلق المباراه بعد قليل بتمام السابعه بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل النصر كالاتي:

  • حراسة المرمى: بينتو.
  • خط الدفاع:سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.
  • خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش. اوتافيو مونتريو،عبدالرحمن غريب.
  • خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجيلو جابرييل.
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بينما جاء تشكيل القادسية كالاتي:

  • حراسة المرمى: كاستيلس.
  • خط الدفاع: ناتشو، ألفاريز،ذكري.
  • خط الوسط: هزازي، العمار، نانديز، الشامات.
  • خط الهجوم: كينيونيس، بويرتاس، أوباميانج.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما يقع القادسية في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

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