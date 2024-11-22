نجم مانشستر يونايتد مرشح للعودة إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يدرس إمكانية استعادة البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كاسميرو مرشح للعودة إلى ريال مدريد

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن كاسيميرو يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2026.

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ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة تريفيلا البرازيلية أن ريال مدريد يفكر في استعادة كاسيميرو في شهر يناير المقبل من أجل المساعدة في حل مشاكل خط الوسط خاصةً في ظل الإصابات التي ضربت الملكي مؤخرًا.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يرحب بعودة كاسيميرو إلى صفوف المرينجي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن كاسيميرو لا ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد في أي وقت قريب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كاسيميرو البالغ من العمر 32 عامًا متحمس للاتجاه الجديد الذي يسلكه مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كاسيميرو يعتقد أن مسيرته في ريال مدريد أصبحت من الماضي وهو ملتزم تمامًا بدوره الحالي في مانشستر يونايتد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كاسيميرو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد مقابل 70.65 مليون يورو.

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