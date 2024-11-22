"لمدة ثلاثة أيام".. انقطاع المياه عن منطقة الوليدية بحى شرق وقرى بحرى مركز أسيوط

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مساء اليوم الجمعة عن خروج مروق رقم 2 محطة مرشحات الوليدية من الخدمة ووجود ضعف في ضغط المياه خلال أوقات الذروة لسكان الأدوار العليا في منطقة الوليدية وقري بحري بمركز أسيوط وذلك لمدة 72 ساعة ابتداءً من مساء اليوم الجمعه 22 نوفمبر وحتى مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر وذلك للبدء في أعمال الغسيل وتطهير وتعقيم المروق في إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات

ولتلبية احتياجاتكم ولضمان استمرارية الخدمة خلال فترة الصيانة لتوفير المياه بشكل مستمر خلال فترة الصيانةقمنا بتشغيل مروق المياه رقم 1 بالكامل وبالإضافه إلي تشغيل جميع محطات الارتوازي نرجو من عملائنا الكرام التعاون معنا وتفهم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة على المدى الطويل