جميع مستشفيات غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة

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مستشفيات غزة _ أرشيفية
مستشفيات غزة _ أرشيفية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من توقف كافة مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع الذي تشن عليه حربًا منذ أكثر من عام.

وقال  مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس "نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود"
واضاف "ندعو المؤسسات الدولية لاستغلال قرار محكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة".

وفي وقت سابق قالت الوزارة في بيان "في ساعات متأخرة من ليلة أمس، أعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأصابت 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت إلى العناية المركزة".

وأضاف البيان "أدى الاستهداف أيضًا إلى تدمير مولد الكهرباء الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه ليصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى حيث يتواجد 80 مريضًا و8 حالات في العناية المركزة".
ودانت وزارة الصحة "هذا العمل الاجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ونكرر مناشدتنا للمؤسسات الدولية والانسانية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة حسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية".

الإبادة الجماعية الجنائية الدولية المستشفيات الميدانية حرب الإبادة الجماعية الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في خان يونس

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