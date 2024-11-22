هانز فليك: لا نخاف اللعب دون يامال

صرح هانز فليك مدرب برشلونة، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدا السبت، في الجولة 14 من عمر الليجا.

فليك: لا نخاف اللعب دون لامين يامال

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي "أتوقع أننا سنؤدي مباراة جيدة، وهدفنا العودة بقوة بعد فترة التوقف الدولي، لأنها ستكون خطوة مهمة

وتابع "نحن لا نخاف اللعب دون لامين يامال، بالرغم من إنه لاعب مهم بالطبع ننتظر عودته بالتأكيد، لكننا لم نلعب بشكل جيد أمام سوسييداد بسبب غيابه".

وأضاف "الشي الأهم بالنسبة لي الان أن يعود يامال سليما بنسبة 100%، وبالطبع سأتحدث مع اللاعبين ما إذا كان الفوز بدونه يمثل تحديا".

وأردف "بالتأكيد جاهزون للمباراة دون لامين، فنحن نضم عناصر أخرى بارزة مثل أولمو وكوبارسي ورافينيا وغيرهم ممن يجيدون اللعب في مراكز مختلفة".

وتحدث فليك عن الهدف الملغى لروبرت ليفاندوفسكي في المباراة الماضية أمام سوسيداد، قائلا "حتي هذا التوقيت لم يصلنا أي توضيح من الرابطة أو الاتحاد الإسباني، وهذا أمر مهم، ولكن في النهاية نحن بشر".