تجديد الثقة في إسلام حمص كرئيس لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي تجديد الثقة في إسلام حمص رئيسا للمنطقة لفترة جديدة.

تجديد الثقة في إسلام حمص


جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد المصري والذي أقيم اليوم الجمعة بمقر الإتحاد، حيث فاز فيها سامح الشاذلي رئيسا للإتحاد بالتزكية.

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شهد اجتماع الجمعية العمومية حضور 19 هيئة ومؤسسة رياضية من إجمالي 21 هيئة من لهم حق التصويت.


وقد حضر من أندية بورسعيد مروة محمود عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد، ومن نادي التوكيلات الملاحية حضر محمد مسعد رئيس النادي.


وكان "حمص" قد تولى مهمة رئاسة المنطقة في نوفمبر 2021، وهي فترة شهدت إنجازات عديدة منها مشاركة أبناء المنطقة في بطولات العالم للسباحة بالزعانف والإنقاذ، ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري.


إستضافت بورسعيد خلال تواجده رئيسا للمنطقة معسكر منتخب مصر وأقيمت أيضا بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف.

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