حملات مكثفة لضبط الأسواق بالإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتجهيز المطاعم يعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على:

300 كجم من لحوم الدواجن المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات.

38 جركن زيت طهي سعة 20 لتر للجركن، بإجمالي 760 لترًا، دون بيانات.

20 كرتونة لحوم برازيلية وهندية مجمدة، مجهولة المصدر، بوزن إجمالي 400 كجم.



وضبط محل آخر لحيازته 49 عبوة من المخبوزات والعصائر مختلفة الأنواع، وجميعها منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة.

