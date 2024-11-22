بعد تهديد اللاعب زيزو.. خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم بعد القبض عليه

أكد المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا بواقعة تهديد أحد الأشخاص للاعب نادى الزمالك زيزو بأن عقوبة التهديد بالقتل تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بسبب أنه قام بتهديده بالقتل بأمر مصحوب بطلب مادى وهو عدم انتقاله لنادى منافس.



وأشار هيثم عباس، لا يختلف الأمر ما يدعيه المتهم من طلب مشاهدات لصفحته الشخصية وهنا نشاهد الحال الذى تم الوصول إليه من أمرين أولهم انعدام الثقافة القانونية وانعدام احترام الغير ما دام سوف حقق استفادة ما أيا ما كانت.



وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.