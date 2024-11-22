المصري "2009" يفوز على تليفونات بني سويف ببطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على ضيفه فريق تليفونات بني سويف  ، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين،ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية " ب "  ، والتي أقيمت بملعب السيد متولي ببورسعيد وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط  مكون من منير يوسف ومحمد اللبان ومحمد برهام.  

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السابعة عشر.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى،  أحمد حسن،  إياد رمضان، أدهم باسم  ،  زياد أيمن لخط الظهر، نور الحناوي، يوسف ماهر، محمد جمال المهدي لخط  الوسط،  مهند زيادة، أحمد مصباح  ، يحيى أحمد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد صلاح، مصطفى خالد، يوسف الجرايحي، أحمد عوض،  محمد هيثم.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك أحمد نبيه  مدربًا عامًا  ، ك. محمد مرسي  مدربًا مساعدًا  ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب   إداريًا  ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين  ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى،  ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع  ،  ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.

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