فوز أهلى الغرق وأبو كساة وتعادل لجولدن جيت بالجولة 5 بالقسم الثالث

انتهت اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما يواجه سمسطا نظيره مركز شباب الواسطى غدا السبت وفيما تم تأجيل مواجهة بنى سويف وسيلا لتقام 3 ديسمبر بسبب المشاركة بكأس مصر.

حيث تعادل سلبيا مركز شباب ابشواى أمام ضيفه نادى جولدن جيت بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 4 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 9.

وتعادل مركز شباب سنورس أمام شقيقه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1 ، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 5.

وسقط نادى عاملين غارب فى فخ الخسارة بنتيجة 4/2 أمام ضيفه نادى أهلى الغرق، ليتوقف رصيد عاملين غارب عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد أهلى الغرق للنقطة 9.

فيما كان قد نجح نادى ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام شقيقه نادى مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت امس الخميس، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 7 فيما توقف رصيد مطرطارس عند نقطة.

ويستضيف غدا السبت مركز شباب سمسطا شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي الكرة السويفية، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لاسعاد الجماهير، ويحتل مركز شباب سمسطا المركز الحادى عشر برصيد نقطتين فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز التاسع برصيد 4 نقاط.



فيما تم تأجيل مباراة نادى بنى سويف وضيفه نادى سيلا لتقام 3 ديسمبر.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 9 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - اهلى الغرق 9 نقاط.

5 - نادى ابو كساة 7 نقاط .

6 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

7- مركز شباب سنورس 5 نقاط .

8 - مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

9 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

10 - مركز شباب ابشواى 4 نقاط.

11 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

12 - نادى مطرطارس نقطة.