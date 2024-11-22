عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري
أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.
ويجلس على دكة البدلاء:
مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.