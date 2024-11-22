عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

ويجلس على دكة البدلاء: ‏

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

