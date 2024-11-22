رامي صبري يكشف عن رأيه في وقف الحفلات الغنائية

الفجر الفني
رامي صبري
رامي صبري

كشف الفنان رامي صبري عن رأيه في وقف الحفلات الغنائية بسبب أحداث غزة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري الذي يعرض علي قناة القاهرة والناس. 

رامي صبري يعلق على أحداث غزة

وقال رامي صبري: وجهة نظري في موضوع غزة أو لبنان أو سوريا أنها بلاد حرب منذ أن ولدنا، ونحن كعرب يجب أن نقف بجانب بعض، ولكن في الشغل مش شايف إني المفروض أتوقف بسبب إن جاري بيتخانق مع جاره.

وواصل رامي صبري: الفن مختلف عن أي مهنة أخرى، لأن الفنان مش بيشتغل علشان الفلوس بس، وهناك أوقات يمكننا أن نتوقف بها عن العمل مثل أحداث غزة في أكتوبر من العام الماضي. 

أحدث أعمال رامي صبري 

ومن ناحية اخري، أعلن الفنان رامي صبري خلال الفترة الماضية  عن عمل جديد يجمعه مع الفنان تامر حسني، من خلال منشور عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ونشر صورة ظهر فيها مع تامر حسني، داخل الاستوديو، وعلق: «قريبا»، ولم يكشف اي تفاصيل عن الأغنية.

آخر أعمال رامي صبري

وكان آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات  منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، وايضا طرح ألبوم «أنا جامد كده كده»، الذي يضم عدد من الأغاني من بينهم الأغنية الرسمية التي تحمل نفس اسم الألبوم، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.

وطرح أغنية «كداب» كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية «على بالي» كلمات مصطفى مدكور، وألحان محمد على ورامي صبري، وتوزيع محمد يسري، أغنية «فيها أيه» كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية «كنا معدين» كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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