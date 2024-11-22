عاجل… محافظة الإسكندرية تطرح المرحلة الثانية من مقابر الناصرية بحي العامرية ثان

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، لتلبية احتياجات المواطنين من المدافن.

وتتكون كل وحدة من قطعة أرض بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، ويتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع مقابل 32،000 جنيه فقط.

وقدمت المحافظة كراسة الشروط العامة للتقديم والمستندات المطلوبة وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن للمتقدم أو أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى.



صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.

صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات ميلادهم.

أي بيانات إضافية تطلبها الإدارة.



ويتم تقديم الطلب بملف يحتوي على المستندات المطلوبة إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، مع الالتزام بتقديم نسخة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من استلامه.

ونوهت المحافظة من جانبها عال عدة نقاط هامة ومنها:

يُلغى التخصيص في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم الالتزام بالضوابط، وتُعاد الأرض للتخصيص لمستحق آخر.

ويحظر التصرف في المدفن دون موافقة الجهات المختصة وسداد الرسوم المقررة، وأكدت المحافظة أن مقابر الناصرية هي الجبانات الوحيدة المتاحة للتخصيص على مستوى الإسكندرية.