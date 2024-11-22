عاجل… محافظة الإسكندرية تطرح المرحلة الثانية من مقابر الناصرية بحي العامرية ثان

محافظات
بوابة الفجر

 

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، لتلبية احتياجات المواطنين من المدافن.

وتتكون كل وحدة من قطعة أرض بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، ويتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع مقابل 32،000 جنيه فقط.

وقدمت المحافظة كراسة الشروط العامة للتقديم والمستندات المطلوبة وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن للمتقدم أو أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى.


صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.

صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات ميلادهم.

أي بيانات إضافية تطلبها الإدارة.


ويتم تقديم الطلب بملف يحتوي على المستندات المطلوبة إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، مع الالتزام بتقديم نسخة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من استلامه.

ونوهت المحافظة من جانبها عال عدة نقاط هامة ومنها:

يُلغى التخصيص في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم الالتزام بالضوابط، وتُعاد الأرض للتخصيص لمستحق آخر.

ويحظر التصرف في المدفن دون موافقة الجهات المختصة وسداد الرسوم المقررة، وأكدت المحافظة أن مقابر الناصرية هي الجبانات الوحيدة المتاحة للتخصيص على مستوى الإسكندرية.

 

 

احتياجات المواطنين إدارة العامة الادارة العامة إقامة دائمة الجبانات الجهات المختصة الشروط العامه العامرية الناصري المستندات المطلوبة بديوان عام المحافظة بطاقة الرقم القومي تلبية احتياجات المواطنين حظر التصرف حى العامرية ديوان عام المحافظة شروط كراسة الشروط محافظة الاسكندري محافظة الإسكندرية مصري الجنسية

مواد متعلقة

تموين شرق يضبط لحوم دواجن مفرومة متغيرة الخواص ودون تواريخ صلاحية

"محمد السعدي".. شاب إسكندراني يعاني من ضمور كامل وجيرانه يتكفلون برعايته

أب ينــهار بسبب ابنته لطردها له من مسكنه في الإسكندرية بشكل مفاجىء

معلمة "التختة" تثير الجدل من جديد بالإسكندرية.. ماذا حدث في واقعة التنمر

برنامج تدريبي لتعزيز ريادة السيدات بمكتبة الإسكندرية

ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات فى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: المتابعة المستمرة لتداعيات الأمطار والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

القنصل العام للبنان تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة النصر والقادسية بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 القادسية | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024