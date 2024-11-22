أهلي جدة يفوز أمام الفيحاء بهدف نظيف في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره فريق الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الفيحاء وأهلي جدة

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفيحاء وأهلي جدة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة 21 من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الفيحاء قريب من التعادل ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/0.

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وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادلين وخسر 4.

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