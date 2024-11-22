"صحة سوهاج": توفير سيارة للكشف المبكر عن أورام سرطان بمركز طما

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وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  عن وصول السيارة المتنقلة للكشف أورام الثدي بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر بقرية مشطا التابعة لمركز طما وذلك لتكثيف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح "دويدار"  أن السيارة توفر خدمة الفحص للسيدات بالمجان من سن 35 سنة بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام والتي تعد من الفحوصات المتطورة لأورام الثدي حيث يمكن من خلالها اكتشاف السرطان في مراحله الأولى وهو بحجم حبة الأرز وقبل أن تلاحظ السيدة أي تغيرات ظاهرة عليها.

وأضاف "دويدار " أن السيارة ستتواجد بشكل يومي بداية من اليوم الجمعة وحتي بعد غد الأحد بقرية مشطا التابعة لمركز طما شمال المحافظة للتيسير على المواطنين بقرى المركز الوصول إليها لتلقي الخدمة المقدمة، وستقدم خدماتها من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً  لاستهداف أكبر عدد ممكن من السيدات من مختلف قري المركز، لافتا إلى توفير خدمات التوعية للسيدات بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، مشيرا إلى تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات اللازمة والعلاج.

محافظة سوهاج سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور عمرو ديويدار توفير سياره للكشف مجاني أورام الثدي مركز طما

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