عاجل| بوتين: روسيا تستعد لمرحلة جديدة من التصعيد العسكري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصاروخ الباليستي الجديد "أوريشك" سينضم رسميًا إلى الخدمة القتالية قريبًا، مؤكدًا على مواصلة الاختبارات على الصواريخ الباليستية فائقة السرعة.

الإنتاج مستمر

وأكد بوتين في تصريحات عاجلة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، أن لدى روسيا مخزونًا كافيًا من الصواريخ الباليستية، مع اتخاذ قرار رسمي بزيادة إنتاج هذه الصواريخ لمواكبة التهديدات التي تواجهها بلاده.

التصعيد والتهديدات

وأوضح بوتين أن قرار استخدام الصواريخ الباليستية جاء ردًا على "التهديدات" التي تتعرض لها روسيا، لافتًا إلى أن أوكرانيا نفسها تقر بالتقدم السريع للقوات الروسية في مناطق الشرق.