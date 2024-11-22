عاجل| بوتين: روسيا تستعد لمرحلة جديدة من التصعيد العسكري

توك شو
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصاروخ الباليستي الجديد "أوريشك" سينضم رسميًا إلى الخدمة القتالية قريبًا، مؤكدًا على مواصلة الاختبارات على الصواريخ الباليستية فائقة السرعة.

txt

بوتين: الولايات المتحدة دمرت نظام الأمن الدولي وتدفع نحو صراع شامل

txt

‏الكرملين: بوتين يرى أن تجميد الصراع في أوكرانيا لن يناسب روسيا

الإنتاج مستمر

وأكد بوتين في تصريحات عاجلة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، أن لدى روسيا مخزونًا كافيًا من الصواريخ الباليستية، مع اتخاذ قرار رسمي بزيادة إنتاج هذه الصواريخ لمواكبة التهديدات التي تواجهها بلاده.

التصعيد والتهديدات 

وأوضح بوتين أن قرار استخدام الصواريخ الباليستية جاء ردًا على "التهديدات" التي تتعرض لها روسيا، لافتًا إلى أن أوكرانيا نفسها تقر بالتقدم السريع للقوات الروسية في مناطق الشرق.

التصعيد العسكري اختبارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصواريخ الباليستية فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

بيان توضيحي للأرصاد بشأن طقس السبت.. وتحذير من هذه الظاهرة غدًا

حفيد طه حسين: لم أره يرتدي "البيجامة" إلا في فترات مرضه

أول تعليق من النقيب بشأن قانون لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض

عاجل| بعد قراره الأخير.. البنك المركزي يكشف أرقام مذهلة بشأن تطبيق "إنستا باي"

باحث يكشف تفاصيل مهمة بشأن لائحة الانضباط المدرسي والجدوى من تطبيقها

اقتصادي يكشف مزايا إتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر "إنستا باي" (فيديو)

إبراهيم عيسى: عيد ميلاد فيروز الـ90 رسالة أمل وسط الألم في لبنان

"سيرة القاهرة".. مبادرة لإحياء التراث ورصد جمال الأحياء القديمة (فيديو)

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة النصر والقادسية بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 القادسية | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024