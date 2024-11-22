ثلاث أندية إنجليزية تتصارع علي ضم مروان الصحفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت بعض التقارير في الساعات الماضية بشأن وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية للتعاقد مع النجم السعودي مروان الصحفي عقب تألقه في صفوف بيرشكوت البلجيكي.

ثلاث أندية إنجليزية تتصارع علي ضم مروان الصحفي


وقد انتقل مُعارًا من الاتحاد إلى صفوف ناديه البلجيكي في الصيف الماضي، وظهر بشكل متألق لافت وسجل حتى الآن 4 أهداف مع ناديه، أبرزها ثنائية في شباك بروج لحساب الدوري.

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وأكدت الصحيفة "الرياضية" السعودية أنه هناك اهتمام بشكل غير رسمي من قبل توتنهام عبر أحد كشافيه عن اللاعب السعودي، إذ رغب بمعرفة عقد اللاعب حسب مصدر خاص للصحيفة على حد تعبيرها

وأردف التقرير أن ليس فقط سبيرز من استفسر عن الصحفي، ولكن يحظي اللاعب باهتمام أيضًا من ليجا وارسو البولندي وكذلك بازل السويسري، ولكن الفارق أن الأخيرين بصفة رسمية.


وأنهت الصحيفة بتواجد عرض "إنجليزي" للصحفي أكده الإعلامي خالد الشنيف الخميس عقب برنامجه "دورينا غير"، إذا قال إن أحد الأندية الإنجليزية الكبرى استعلم عن المهاجم السعودي في الفترة الماضية.

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