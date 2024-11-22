تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واختار القبرصي بابا فاسليو المدير الفني للفريق الأول في نادي الاتحاد تشكيل فريقه المختار لهذه المواجهة والذي جاء كالاتي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم - شبانه- بكري - داوود

الوسط: ناصر ناصر - مورو - الديب

الهجوم: أوبامي - ابياه - فادي فريد

موعد المباراة والقنوات الفضائية الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السلام

وتنقل أحداث المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الدوري المصري.

