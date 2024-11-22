مصرع فتاة في اشتعال أنبوبة غاز بوتجاز فى الغربية

شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع فتاة حرقا بسبب تسرب غاز من أنبوبة غاز فرن منزلي أثناء قيامها بمساعدة والدتها في إعداد خبز

وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها الا إنه ا توفيت متأثرة بالحروق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق داخل جراج احد المنازل بقرية القيصرية التابعة لدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى واصابة فتاة بإصابات بالغة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة مركز المحلة الكبرى برئاسة المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى ومعاونوه والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة تبين اندلاع النيران بجراج احد المنازل بالقرية أثناء قيام ربة منزل ونجلته بطهي وإعداد الخبز أمام احد أفران الغاز

حيث حدث تسرب مفاجئ للغاز أدى إلى اشتعال النيران بالجراج والفرن وتطاير السنة اللهب.

واصابة فتاة تدعي زينب. ا ١٩ عام بإصابات بالغة وحروق بنسبة ٨٥٪ وتم نقلها بالاسعاف للمستشفى الا إنه ا توفيت متأثرة بالاصابات التي لحقت بها.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ومنع أمتداد النيران إلي باقي أجزاء المنزل والمنازل المجاورة وإجراء عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.



ونتج عن الحريق احتراق ثلاجة وفروشات واثاث منزلي بالجراج.