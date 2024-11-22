"مرزوق" يشيد بالمشاركة الفعالة ل "أيادي مصر" الدقهلية في معرض القرية التراثية

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مشاركة الدقهلية في
مشاركة الدقهلية في معرض أيادي مصر

أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمشاركة الفعالة في فعاليات معرض "أيادي مصر" الذي أقيم بالقرية التراثية بالخارجة وشاركت فيه محافظة الدقهلية بمعروضاتها من مختلف المنتجات والصناعات اليدوية والحرفية.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر للمشاركة الدائمة لأبناء المحافظة في المعرض مؤكدا دعمه المستمر لإقامة معرض "أيادي مصر" داخل المحافظة وخارجها دعما للحرف والصناعات اليدوية والتراثية التي تعبر عن مصر وحضارتها وتميزها.

وقد افتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس ترافقه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،وأشاد بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة وأكد قدرة هذه المنتجات على المنافسة فى الأسواق المختلفة وأن المنتجات الحرفية واليدوية متنوعة وتعبر عن الحضارة والتراث المصري الرفيع والثقافات المصرية المختلفة.

وأوضح أن المعروضات تشمل أعمال الخوص، والخزف، والرسم بالرمال، والحلي، هذا بالإضافة لتمثيل مبادرة وزارة التنمية المحلية للحرف التراثية "أيادي مصر" من خلال عارضين من مختلف المحافظات، وذلك بالقرية التراثية.

مشيدًا بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، وخاصة بالمنتجات صديقة البيئة، وقدم التحية والتقدير لمختلف العارضين، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات لها قدرة على المنافسة الكبيرة فى مختلف الأسواق، وذلك لجودتها وتنوعها، ولدورها فى التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، وكذا الثقافات المصرية المختلفة.

من جهتها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية والحرفية، مشيرة إلى أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع "أيادي مصر" والتوسع فيه على أرض الواقع والتسويق للمنتجات اليدوية بشكل مباشر أوعبر الإنترنت online من خلال المنصة.

وأضافت الوزيرة أن مشروع "أيادي مصر" يغطي مختلف محافظات الجمهورية، ويوجد منسق للمشروع بكل محافظة، وقد بدأت عمليات البيع والشراء على منصة "أيادي مصر" في عام ۲۰۲۲.

وبلغ عدد الحرفيين على منصة "أيادي مصر" في عام 2023 / 2024 نحو ۲۰۰۰ حرفي و۷۱۳۸ منتجا، ويبلغ العدد الفعلي حاليًا للمنتجات على المنصة ٦٩٥٣ منتجا، وخلال الفترة الماضية تم عمل حصر بأكثر من ٢١٥٠ حرفيا على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية، وجار وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة.

يذكر أن إدارة التعاون الدولي بمحافظة الدقهلية شاركت في المعرض ممثلا عن المحافظة عبر منصة "أيادي مصر" برئاسة الأستاذة هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي ومنسق وحدة أيادى مصر بديوان عام محافظة الدقهلية،وكرمتها الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي نيابة عن المحافظ تقديرا لتميز معرض محافظة الدقهلية.

المشاركة الفعالة ل"أيادي مصر" الدقهلية في معرض القرية التراثية

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