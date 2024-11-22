الرياضات البحرية يهزم الجبلايات وعرب المعمل يكتسح كونكورد في دورى القسم الرابع

الرياضات البحرية يهزم الجبلايات وعرب المعمل يكتسح كونكورد في دورى القسم الرابع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أسفرت نتائج الجولة التانية من عمر مسابقة دورى القسم الرابع بمجموعة السويس عن تفوق فريق الرياضات البحرية على نظيرة فريق مركز شباب الجبلايات بنتيجة 1/2.

 

 كما فاز فريق مركز شباب عرب المعمل على فريق كونكورد شرم الشيخ بنتيجة 0/5.

 

و حقق نادى التجارة فوز غالى على نظيره فريق الغريب بنتيجة 0/4.

 

وتقام المسابقة تحت اشراف وتنظيم منتطقة السويس لكرة القدم.

والجدير بالذكر ان فريق الهجن خرج باى في تلك الجولة.


وياتى ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الرياضات البحرية 6 نقاط
2- شباب عرب المعمل 6 نقاط
3-  التجارة السويس   4 نقاط
4-   شباب الجبلايات    نقطة
5-  نادى الغريب    دون نقاط
6-كونكورد شرم    دون نقاط 
7- الهجن سيناء    دون نقاط

 

السويس القسم الرابع مظاليم بحري المظاليم
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