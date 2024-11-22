بوتين: صاروخ "أوريشنيك" ليس تحديثا للأنظمة القديمة بل هو تطوير حديث

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الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين _ أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة، أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل تطوير جديد وحديث.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري ومطوري الصواريخ في الكرملين، إن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".
 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجمع الصناعي العسكري وزارة الدفاع المجمع الصناعي
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