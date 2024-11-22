إصابات بالغة لـ 5 أشخاص إثر وقوع حادثين بالبحيرة

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أرشيفية

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع خادثين منفصلين بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بمركز دمنهور، ودراجة بخارية توك توك وسيارة بمركز كفرالدوار، أسفرا عن إصابة عدد 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم، وحررت محاضر بالواقعتين.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أمام قرية راضى إتجاه الإسكندرية، بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكي وفر قائدها هربا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام.

بالفحص تبين إصابة كلا من، "شعبان عبد الله عبد الحليم" 35 عاما، مقيم بأبوحمص، مصاب بكدمه شديدة بالرأس، "أحمد ربيع على" 30 عاما، مقيم بأبو حمص، مصاب بكدمه شديده بالرأس وسحجات بالجسم، "أحمد محمود محمد" 37 عاما، مقيم بكفر الدوار، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمد خميس محمد" 34 عاما، مقيم بكفر الدوار، مصاب بإشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالضلوع، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، وذلك أسفل كوبري دمنهور بالطريق الزراعى إتجاه الإسكندرية، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة له، وحرر محضر بالواقعة.

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