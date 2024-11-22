بايونيرز يواجه المرج فى الدور التمهيدي الأول بكأس مصر

تقام السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، أولى مباريات الدور الأول لكأس مصر موسم 2024-2025.

حيث يستضيف بايونيرز تحت "رعاية انبي" بقيادة نجمي انبي والأهلي والزمالك أحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور فريق المرج بقيادة محمد شعراوي نجم المصري والاتحاد السابق، بملعب دار المدفعية بالقاهرة، بعد نقل المباراة من ملعب شربين.

ويأمل أبناء أحمد عبد الظاهر في بداية قوية بكأس مصر، تصحيح مسار الفريق والابتعاد عن دائرة الهبوط للقسم الثالث، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

اما عن المرج، فيسعي أبناء شعراوي باستمرار الصحوة ومواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق بالدوري، رغم لعبه أربع مباريات فقط، وحصوله على راحة في الاسبوع قبل الماضي.

بايونيرز لعب تسع مباريات، جمع 9 نقاط من فوزين على بيلا ونبروه وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاثة، ويحتل الفريق المركز التاسع.

بينما خاض المرج أربع مباريات، جمع 8 نقاط من فوزين على القومي وطوخ، وتعادل مباراتين، ويحتل الفريق المركز السادس.

من أوجه التشابه للفريقين، أن كلًا منهما حقق انتصارين بالدوري.