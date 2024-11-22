سرقة جامع أبو بكر مزهر الأثري بشارع المعز والنيابة تتحفظ على الجاني

أخبار مصر
جامع ابو بكر مزهر
جامع ابو بكر مزهر

تعرض جامع أبو بكر مزهر الواقع في حارة بيرجوان المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي التابع لمنطقة الجمالية الأثرية للسرقة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر وذلك على مرتين متتاليتين.

تفاصيل الواقعة

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تفاصيل الواقعة حيث اكتشف تفتيش المنطقة أثناء المرور الدوري على الأثر اختفاء جزء من الشباك الأثري للجامع وهو الشباك الواقع داخله والمطل على البيوت الخلفية وليس على الواجهة الرئيسية على الشارع.

وأبلغ المفتشون الأثريون النيابة العامة التي حضرت في اليوم التالي كي تعاين مكان السرقة حيث فوجئ الجميع بسرقة الجزء المتبقي من الشباك النحاسي.

تقصي الحقيقة

وبتقصي الحقيقة قال أحد مفتشين آثار المنطقة في تصريحات خاصة إلى الفجر إن الجامع مغلق وهو ملكية وزارة الأوقاف ومفاتيح الجامع بحوذة عامل الأوقاف وإشراف الآثار يقتصر على الجزء الخارجي، "إشراف من الخارج" ولا يستطيع المفتش دخول الأثر إلا في وجود عامل الأوقاف المعين.

وعن الشباك المسروق قال للفجر إنه يقع في الجانب الخلفي المطل على البيوت الخلفية، وقد استخدم السارق قاطع معادن كهربي "صاروخ" ليتمكن من تقسيم الشباك الأثري، وعندما اكتشفنا يوم الثلاثاء مصادفة سرقة جزء من الشباك، وتم إبلاغ النيابة العامة، وعند حضورها في اليوم التالي فوجئنا باختفاء الشباك كاملًا.

وبسؤال مفتش آخر عن طبيعة الجوامع المملوكة للأوقاف قال إن علاقة الأثري بها هي الإشراف ومفاتيح الجوامع الأثرية مع عمال الأوقاف وفي عهدتهم الكاملة.

وأفاد مصدر في منطقة الجمالية الأثرية أنه تم القبض على المشتبه به رقم 1 في سرقة الشباك الأثري، والذي تشير كل الدلائل لارتكابه الحادثة، ولازلنا في انتظار نتائج التحقيقات.

خلفية تاريخية 

مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر 884هـ - 1479م تقع في حارة برجوان المتفرعة من شارع المعز لدين الله بحى الجمالية، ويحدثنا المقريزي، عن حارة برجوان فيقول: إنها عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الأمير برجوان وزير الخليفة الحاكم بأمر الله، وكان موقع هذه الحارة (في العصر الفاطمي) بالقرب من الميدان المجاور للقصر الغربي الصغير، ويعرف الآن بحى الخرتشف (الخرتشف: هو متخلفات وقود الحمامات، وكانت تلك المنطقة توجد بها حمامات القصور الفاطمية، والذي حرفته العامة فأصبح يعرف (بحى الخرنفش) وكان حى برجوان يشتمل على (دار برجوان ودار الضيافة ورحبة الأفيال).

المنشئ

هو القاضي زين الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مزهر الأنصاري الشافعي وهو كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء لدولة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى.

وصفه

يتوسط المدرسة صحن مستطيل الشكل يبلغ مساحته (10 ×8.25) من المتر وارتفاعه 9.5 متر يغطيه سقف خشبى تتوسطه فتحة مثمنة الشكل (شخشيخة) طول كل ضلع منها 2.5 متر وارتفاعها 1.7 متر فتح بكل ضلع ثلاثة نوافذ مستطيلة، وتنخفض أرضية الصحن على الإيوانات الأربعة التي تحيط به بمقدار 0.25 متر ويغطى أرضية الصحن رخام متعدد الألوان في تكوينات هندسية جميلة.

DD0689E8-1E2C-4124-9FD9-69FFB2AC8B91
DD0689E8-1E2C-4124-9FD9-69FFB2AC8B91
93044EDC-1206-4DCD-B1DD-05090BB6D875
93044EDC-1206-4DCD-B1DD-05090BB6D875
B29E643A-8C3D-4105-93E4-B3ADA42E290D
B29E643A-8C3D-4105-93E4-B3ADA42E290D
AE5ED9C6-A005-41E3-9134-FE5CF7BB92C2
AE5ED9C6-A005-41E3-9134-FE5CF7BB92C2
1F378E82-D126-4E7D-9A86-F604DE80ACCB
1F378E82-D126-4E7D-9A86-F604DE80ACCB
3C1B9387-5AD4-4094-A2F5-524E15384E8F
3C1B9387-5AD4-4094-A2F5-524E15384E8F
88B0FA12-ED7D-4947-8B6A-B219EC404E75
88B0FA12-ED7D-4947-8B6A-B219EC404E75

مواد متعلقة

مفاجأة.. أثر مسجل 2019 وصدر له قرار ثان بالتسجيل في 2024.. ما القصة؟

بعد 500 عامًا من إنشائه... تسجيل جامع بيبرس الخياط بالدرب الأحمر كأثر

تعليقًا على حريق أمس… مصادر للفجر: الزيارة طبيعية ومنتظمة بالكرنك (صور خاصة)

حصريًا… صور لمعبد الكرنك بعد حريق أمس.. ومصدر: الحريق مفتعل

اختيار علي أبو دشيش مديرًا تنفيذيَا لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

إقبال كبير من الشباب على تقنية الواقع الافتراضي للقطع الأثرية بمتحف الحضارة

مصدر مسؤول "للفجر" عن فيديو تكسير الهرم: أعمال صيانة لكابلات إنارة الهرم

ردًا على "حواس"… خبير: دخول يوسف عليه السلام مصر واقع يؤكده التاريخ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة النصر والقادسية بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 القادسية | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024