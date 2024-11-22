عاجل| إخلاء سبيل الشيف شربيني وحبس نجل زوجته في دهس عامل دليفري

حوادث
دهس عامل دليفري
دهس عامل دليفري

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الشيف شربيني بكفالة مالية 20 ألف جنيه، وحبس نجل زوجته على ذمة التحقيقات في دهس عامل دليفري، مع عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات

 

استمعت النيابة العامة، لأقوال شاهد  عيان في حادث دهس عامل دليفري بسيارة ابن زوجة الشيف الشربيني، قائلًا، "السيارة كانت بسرعة
 

أقوال شاهد العيان

 

وأفاد في اقواله، أن أثناء سيره بسيارته بطريق الحادث، شاهد السيارة تطيح بالدراجة النارية التي كان يقودها المتهم، فدهست السيارة العامل فسقط أرضا.

تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن زوجة شيف شربيني أمام كمبوند زايد ٢٠٠٠.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشهير وليس ابنه. 

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن شيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل زوجة الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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