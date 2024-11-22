وكيل تعليم بني سويف: تعديل مواعيد إمتحانات شهر نوفمبر لتبدأ أول ديسمبر

أعلنت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن تعديل موعد إجراء امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل في مختلف المراحل التعليمية، لتبدأ الأول من ديسمبر المقبل بصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وذكرت "الهواري" أنه تم تعديل موعد بدء الامتحانات لتكون يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلًا من الأحد 24 نوفمبر، وذلك في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وتوفير الوقت الكافي للمعلمين لإتمام تدريس مقررات الشهر، موضحة أن هذا التعديل يأتي لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وإتاحة الفرصة للمراجعة الجادة من قبل الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية والضوابط الخاصة بتنظيم أعمال الامتحانات الشهرية لسنوات النقل، بما يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة ودقيقة لجميع الطلاب، لافتة إلى أنه سيتم نشر الجداول المعدلة لجميع المراحل التعليمية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتوضيح التواريخ الجديدة لكل مرحلة تعليمية بشكل دقيق.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أهمية التزام الطلاب والمعلمين بهذه التعديلات لضمان سير العملية التعليمية بشكل ميسر وفعال، مؤكدة على استعداد المديرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للطلاب خلال فترة الامتحانات، مع الحرص على تنفيذ القرارات الوزارية بشكل دقيق حفاظًا على مصلحة الجميع.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم سير الامتحانات ويسهم في تحسين مستوى أداء الطلاب وتوفير وقت إضافي لمراجعة الدروس بشكل مناسب.