إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة ميكروباص وسيرفيس بـ "صحراوي" البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سيرفيس بالكيلو 71، أسفر عنه إصابة عدد 21 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيرفيي أمام مزارع رجب بطريق جناكليس أبو المطامير بالكيلو 71، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إثابة كلا من، "رنا أحمد لطفي" 18 عاما، "سارة أحمد جابر" 31 عاما، "ندي حمد فرج" 17 عاما، "جومنا إبراهيم السيد أحمد" 17 عاما، "سعاد أحمد عبد البر أحمد" 17 عاما، "ملك أحمد صابر" 16 عاما، "جنا محمد لطفي أبو العزايم" 17 عاما، "بيشوي حليم يوسف عيد" 26 عاما، "أميرة مجدي شكري" 26 عاما، و"دنيا ياسر صبحي محمد" 21 عاما.

كما أصيب كلا من، "عليا أدهم حسن أحمد" 15 عاما، "فريدة أدهم حسن أحمد" 16 عاما، "أية فتوح إمام عبد الغني" 27 عاما، "نورا محمد عبد الحميد" 46 عاما، "هدي أحمد محمود عبد الغني"، "حبيبة محمد متولي" 18 عاما، "شروق أحمد حسن" 24 عاما، "أحمد عماد سعد عطية" 21 عاما، "رقية يوسف إبراهيم" 60 عاما، "ابراهيم محمد يوسف إبراهيم" 40 عاما، "جيهان زغلول إبراهيم" 52 عاما، وجمعيهم مقيمون مركز أبو المطامير ومصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة.

أبو المطامير الأجهزة الأمنية الاجهزة الامن الداخلية المصابين تصادم سيارة ميكروباص تصادم بين سيارتين جروح وكدمات متفرقة جروح وكدمات حادث تصادم سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف شرطة النجدة كسور وجروح محافظة البحيرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية مساعد وزير مدير أمن البحيرة نقل المصابين للمستشفى وقوع حادث تصادم وزير الداخلية

مواد متعلقة

إصابات بالغة لـ 5 أشخاص إثر وقوع حادثين بالبحيرة

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-11-2024 بمحافظة البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 18-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الحديد اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة النصر والقادسية بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 القادسية | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024