إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة ميكروباص وسيرفيس بـ "صحراوي" البحيرة

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سيرفيس بالكيلو 71، أسفر عنه إصابة عدد 21 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيرفيي أمام مزارع رجب بطريق جناكليس أبو المطامير بالكيلو 71، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إثابة كلا من، "رنا أحمد لطفي" 18 عاما، "سارة أحمد جابر" 31 عاما، "ندي حمد فرج" 17 عاما، "جومنا إبراهيم السيد أحمد" 17 عاما، "سعاد أحمد عبد البر أحمد" 17 عاما، "ملك أحمد صابر" 16 عاما، "جنا محمد لطفي أبو العزايم" 17 عاما، "بيشوي حليم يوسف عيد" 26 عاما، "أميرة مجدي شكري" 26 عاما، و"دنيا ياسر صبحي محمد" 21 عاما.

كما أصيب كلا من، "عليا أدهم حسن أحمد" 15 عاما، "فريدة أدهم حسن أحمد" 16 عاما، "أية فتوح إمام عبد الغني" 27 عاما، "نورا محمد عبد الحميد" 46 عاما، "هدي أحمد محمود عبد الغني"، "حبيبة محمد متولي" 18 عاما، "شروق أحمد حسن" 24 عاما، "أحمد عماد سعد عطية" 21 عاما، "رقية يوسف إبراهيم" 60 عاما، "ابراهيم محمد يوسف إبراهيم" 40 عاما، "جيهان زغلول إبراهيم" 52 عاما، وجمعيهم مقيمون مركز أبو المطامير ومصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة.