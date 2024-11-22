عاجل - رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق: لا يوجد أى شخص أو كيان يتمتع بالحصانة

عربي ودولي
نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية، إن عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية الجنائية الدولية لا يعني عدم وقوعها تحت طائلة المحكمة، والأمر مع إسرائيل مماثل لما وقع في أوكرانيا على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في ميثاق روما.

وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أنه على الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة تطبيق قرارات الاعتقال، ولا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة في انتهاكات القانون الدولي.

وتابع رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أن هناك توقعات بتدخل الولايات المتحدة لتعطيل أمر الاعتقال.. ولكن المهم هو سرعة تنفيذ قرار الاعتقال بأسرع شكل ممكن.

الجنائية الدولية رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق القاهرة الإخبارية اسرائيل اتفاقية الجنائية الدولية ميثاق روما روسيا أوكرانيا الدول الموقعة قرارات الاعتقال الحصانة القانون الدولي انتهاكات القانون الدولي الولايات المتحدة تعطيل الاعتقال تنفيذ القرارات المحكمة الجنائية الدولية العدالة الدولية انتهاكات إسرائيل تطبيق القرارات المجتمع الدولي

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة النصر والقادسية بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 القادسية | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والقادسية اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج

عاجل| إخلاء سبيل الشيف شربيني وحبس نجل زوجته في دهس عامل دليفري